Mercato ancora 3 giorni, poi chiude la "fabbrica dei sogni" Molte squadre sono in ritardo e devono colmare il gap in poche ore

La dead line del lungo mercato estivo è fissata per le ore 20 di lunedì primo settembre. Mancano una ottantina di ore (calcolando anche le notti...) alla chiusura delle trattative e già si comincia a notare una certa frenesia. Sono in tanti ad essersi ridotti all'ultimo momento e ora si raccatta tutto, qualche volta senza neanche rendersi conto di quello che si sta prendendo.

Benevento, nessuna esigenza particolare

Il Benevento ha fatto tutto quello che doveva in tempi non sospetti, rivoltando come un guanto la squadra e quella regola per la quale bisogna prima cedere gli esuberi e poi pensare alla costruzione del nuovo organico. Per un periodo di tempo si è viaggiato al ritmo di un nuovo arrivo al giorno e, al netto di qualche inciampo fisico e di qualche inevitabile “muso lungo”, la squadra appare rifinita in ogni reparto. Sarà difficile che ci siano nuove operazioni in entrata, anche se proprio il mercato insegna che non bisogna “mai dire mai” prima che sia ufficialmente concluso.

Le ultime ore dispensano illusioni

Nel girone meridionale alcune società sembrano ansimanti, devono rifinire l'organico, ma hanno ancora tanti “pesi” sullo stomaco derivanti dalla passata gestione (la Salernitana, per esempio). Il Catania si è regalato il bomber che cercava, andando ad “estirpare” da Potenza un Caturano che aveva giurato eterna fedeltà ai lucani. Stanno provando a colmare qualche buco Foggia (Valietti e Minelli) e Siracusa (Krastev e Valente), si sta muovendo bene la Cavese che porta a casa Orlando dal Foggia e Awua dall'ex Spal, l'Altamura riporta in Puglia il 40enne Lepore, piedi buoni e grande esperienza a dispetto degli anni che avanzano. La Casertana, prossima avversaria proprio del Benevento, prende Casarotto dalla Virtus Entella e sogna Armellino dell'Avellino.

Questi tre giorni che mancano alla chiusura del mercato sembrano proprio la “fabbrica dei sogni”. Si allargano i cordoni delle borse, in qualche caso si inseguono illusioni andando anche oltre le proprie possibilità.

Intanto è alle porte la seconda giornata. Occhio a Cavese-Catania, Potenza-Cerignola e a Cosenza-Salernitana. Sono in arrivo altre indicazioni (reali) per il futuro di questo campionato.