Coppitelli: "Partita difficile, ma neanche loro sono contenti di affrontarci" L'allenatore della Casertana in conferenza: "L'atteggiamento deve essere improntato alla vittoria"

In vista di Benevento Federico Coppitelli, in conferenza stampa, chiede alla sua Casertana di avere equilibrio: "Non ci deve spaventare l'eventualità di una sconfitta”.

Non mette le mani avanti il tecnico romano, anzi con quel suo accento romano pronuncia una frase ad effetto: “E' una partita dall'alto coefficiente di difficoltà, ma non sono contenti di affrontarci dopo la nostra prestazione con l'Altamura”. Sottolinea che la Casertana gli è piaciuta: “Abbiamo già saputo essere squadra, anche se bisogna migliorare. Non bisogna mai mancare l'atteggiamento, anche questa volta bisogna giocare per vincere”.

Sul Benevento si sprecano gli “endorsement”: “Una rosa importante, organizzazione di gioco e un allenatore preparato. Squadra completa con giocatori importanti e di qualità: si fa fatica a trovare un punto debole”.

Ammette che c'è qualche ostacolo fisico da affrontare: “Kontek e Bacchetti hanno qualche problema, vediamo chi e se recupererà”. Al Vigorito sarà dura, ma non bisogna perdere mai l'atteggiamento: “Bisogna giocare al calcio con mentalità, c'è tanta voglia di sovvertire la tradizione sfavorevole. Magari non vinceremo sempre, ma dovremo andare sempre in campo per farlo”.