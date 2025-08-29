Abbonamenti: ora si può superare la quota dello scorso anno Altre 121 tessere sottoscritte, ne mancano appena 63 alla soglia passata

Non è una corsa contro il tempo, ma è appassionante ugualmente. Perchè il traguardo è vicinissimo dopo le 121 tessere sottoscritte in questo venerdì 29 agosto, penultimo giorno di campagna abbonamenti: numero totale raggiunto 4.676, vale a dire ad appena 63 tessere dalla soglia toccata lo scorso anno di 4.739. Poichè rimane un solo giorno disponibile, sembra più che raggiungibile quella soglia e persino superabile. Un bel traguardo, anche perchè raggiunto con tanti giorni disponibili in meno di campagna.

Qualunque sia il risultato domani, sarà stato un grande successo. Che fa ben sperare per una stagione che riservi tante soddisfazioni al popolo giallorosso.