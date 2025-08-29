benevento casertana visibile in tutto il mondo grazie a onefootball

Dopo l’accordo già esistente con Fifa+, la Serie C Sky Wifi rafforza la propria presenza internazionale, sbarcando – grazie alla collaborazione con Comintech, licenziataria dei diritti internazionali per Lega Pro - sulla piattaforma pay OneFootball, che trasmetterà ogni weekend quattro partite in tutto il mondo.
Alla distribuzione del media tedesco OneFootball – che conta una community di oltre 100 milioni di fan - si aggiungerà la presenza su Fifa+, che avrà anche nella stagione 2025-26 la Serie C all’interno della propria programmazione con una gara.
Per la seconda giornata della Serie C Sky Wifi, si partirà sabato alle 18 con Cavese - Catania in diretta su OneFootball, mentre domenica alle 21 saranno Ospitaletto-Vicenza, Benevento-Casertana e Cosenza-Salernitana a portare la Serie C nel mondo sempre sulla piattaforma OneFootball.
L’atteso derby di Romagna tra Forlì e Ravenna concluderà la programmazione estera della Serie C Sky Wifi: alle 20.30 il fischio di inizio e la diretta su Fifa+.