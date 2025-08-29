I giallorossi ospiti dell'azienda sannita Incas L'incontro è stato l'occasione per promuovere il caffè "Cuore giallorosso"

Nella giornata odierna, i calciatori Gianmarco Vannucchi, Francesco Salvemini, Stefano Scognamillo, Lorenzo Carfora, il Capitano Mattia Maita e mister Gaetano Auteri, accompagnati dai dirigenti del Benevento Calcio, sono stati ospiti dell’azienda sannita INCAS, punto di riferimento nel settore della torrefazione e simbolo dell’eccellenza imprenditoriale del territorio.

L'incontro è stato l’occasione per promuovere ufficialmente il caffè “Cuore Giallorosso”, frutto di una collaborazione che unisce la passione per il gusto alla fede sportiva, in un progetto che valorizza il legame tra territorio, sport e tradizione.

Il caffè "Cuore Giallorosso" sarà disponibile presso i punti ristoro dei bar dello stadio sin dalla prossima partita, e successivamente acquistabile anche online.

Nel contesto di questa partnership, è stato inoltre stipulato un protocollo d’intesa con l’Istituto Alberghiero, rappresentato dalla dirigente Paola Guarino. L’accordo prevede la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse dell’istituto, che saranno coinvolti in attività di accoglienza nelle aree Hospitality e Tribuna Centrale dello stadio, offrendo un servizio professionale e di qualità in occasione delle partite casalinghe.

Durante l’anno, la collaborazione tra INCAS, l’Istituto Alberghiero e il Benevento Calcio darà vita a ulteriori iniziative scolastiche e formative, tra cui l’istituzione di una borsa di studio dedicata a corsi professionalizzanti nel settore dell’ospitalità, come quello per barman, a sostegno della crescita e della valorizzazione dei giovani talenti del territorio.

Un ringraziamento speciale ai titolari Vincenzo, Simona ed Annalisa Donatiello, insieme a tutti i dipendenti dell’azienda INCAS, per la calorosa ospitalità e per il sostegno continuo al nostro progetto.