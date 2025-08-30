Benevento, con la Casertana la prima in un Vigorito che deve tornare fortino La Strega non vince in casa in campionato da quasi otto mesi

I cancelli del Vigorito tornano ad aprirsi per una partita di campionato. Dopo l'esordio vincente in casa del Crotone, il Benevento è chiamato a fare bottino pieno tra le mura amiche, dove nel corso dell'anno solare sono arrivate pochissime gioie. Se si tengono in considerazione soltanto le partite di campionato, escludendo quindi il successo in Coppa Italia con il Guidonia Montecelio, la Strega non vince tra le mura amiche in Serie C dallo scorso 5 gennaio, quando prevalse sul Catania col punteggio di 3-2: una vera e propria eternità. Dopo il confronto con i siciliani, sono arrivati sei pareggi consecutivi, seguiti dalle sconfitte con Trapani e Juventus Next Gen. Si tratta di un ruolino di marcia che fa parte di un passato vicino a livello temporale, ma che di fatto è lontanissimo per la rivoluzione adottata dalla società nel corso del mercato estivo. Al di là di tutto, in questa stagione il Vigorito dovrà essere un fortino inespugnabile, a partire dal match di domani con la Casertana. Per ambire alla promozione, servirà un rendimento impeccabile tra le mura amiche.

Benevento, il "filotto" avaro di successi in campionato