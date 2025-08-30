Benevento-Casertana, i convocati di Auteri: tre assenze per il tecnico I calciatori a disposizione per il derby del Vigorito

Diramata la lista dei convocati che prenderà parte al match di domani, in programma al Vigorito tra Benevento e Casertana. Sono ventiquattro i calciatori a disposizione di Auteri, con il tecnico giallorosso che dovrà fare a meno di Esposito, Mignani e Simonetti.

Benevento-Casertana, i convocati di Auteri

PORTIERI: Russo, Suppa, Vannucchi;

DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi;

CENTROCAMPISTI: Del Gaudio, Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras;

ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Perlingieri, Salvemini.

INDISPONIBILI: Esposito, Mignani, Simonetti.