Benevento-Casertana, i convocati di Auteri: tre assenze per il tecnico

Diramata la lista dei convocati che prenderà parte al match di domani, in programma al Vigorito tra Benevento e Casertana. Sono ventiquattro i calciatori a disposizione di Auteri, con il tecnico giallorosso che dovrà fare a meno di Esposito, Mignani e Simonetti.
Benevento-Casertana, i convocati di Auteri
PORTIERI: Russo, Suppa, Vannucchi;
DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi;
CENTROCAMPISTI: Del Gaudio, Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras;
ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Perlingieri, Salvemini.
INDISPONIBILI: Esposito, Mignani, Simonetti.