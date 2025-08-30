Benevento, contro la Casertana torna il Vecchio Cucs tra ricordi ed emozioni Lo storico gruppo ultras esporrà lo striscione in Curva Sud

Lo storico Vecchio Cucs Benevento, che ha scritto la storia del tifo giallorosso tra gli anni ottanta e novanta, torna in Curva Sud. Come già annunciato nelle scorse settimane dagli esponenti, nell'attuale stagione calcistica sarà esposto lo striscione, simbolo di indentità e di appartenenza, nel settore in cui il Cucs è nato. In occasione del derby con la Casertana, che sancirà il ritorno ufficiale del gruppo in Curva Sud, è stata emanata una nota che recita:

La storia del Vecchio Cucs, gruppo ultrà simbolo della passione e della dedizione alla maglia giallorossa, torna a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Noi, militanti del gruppo, annunciamo con orgoglio il ritorno in Curva Sud dello storico striscione, nel solco di una tradizione che dura da oltre 40 anni. Dal 1982, anno di fondazione, nessuno di noi ha reciso il legame con quella curva, simbolo della nostra identità, che ci ha visti crescere e diventare amici per la vita. Desideriamo ringraziare pubblicamente tutti i gruppi della Curva Sud per lo spirito di rispetto e affetto dimostratoci, in particolare durante l’indimenticabile serata del 3 aprile, quando, insieme, abbiamo vissuto un fortissimo senso di appartenenza. Informiamo che è aperta la campagna di adesione per il 2025/2026: chi fosse interessato può rivolgersi direttamente ai responsabili del gruppo.