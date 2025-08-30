Abbonamenti, buon afflusso: domani il dato definitivo Insieme acquistati anche i biglietti: a quota 570. Due i casertani

Il dato definitivo del numero di tessere sottoscritto lo avremo solo domani, perchè la campagna abbonamenti si chiuderà alle 23,59 di questo sabato 30 agosto. L'obiettivo era quello di sottoscrivere almeno altre 63 tessere per raggiungere la soglia dei 4.739 abbonamenti fatti segnare nella scorsa stagione. Ci sentiamo di dire che il traguardo possa essere raggiunto abbastanza nettamente, considerato che ai botteghini dello stadio è stato notato grande movimento. Nel frattempo sono stati anche acquistati i tagliandi relativi alla partita con la Casertana: non sono stati moltissimi, appena 570 contro i 2 dei tifosi casertani (evidentemente residenti lontano dal centro di Terra di Lavoro). Ma per i tagliandi c'è anche tutta la giornata di domani, domenica 31. Staremo a vedere.