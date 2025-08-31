Benevento, termina la campagna abbonamenti: arriva il record societario in C Eccezionale la risposta della tifoseria che migliora il dato dello scorso anno

Si è chiusa la campagna abbonamenti del Benevento Calcio. Nelle ultime settimane si è registrata una forte impennata, con il pubblico giallorosso che ha sottoscritto un nuovo record della storia del club sannita nel campionato di Serie C. Polverizzato il primato dello scorso anno, quando il dato si è fermato a quota 4736 unità. In questa stagione, invece, sono ben 4988 i tifosi che si sono assicurati un posto all'interno del Ciro Vigorito. Sfiorato il "traguardo" delle 5mila unità, ma il dato complessivo resta comunque di tutto rispetto, non affatto scontato dopo l'amaro epilogo della scorsa stagione. Il merito, oltre alla indistruttibile passione dei tifosi, va anche alla società che ha riacceso gli entusiasmi grazie a un mercato oculato e fortemente ambizioso, che vede il Benevento nuovamente tra le candidate per la promozione in Serie B.

Abbonamenti, ecco la nota della società

Si è ufficialmente conclusa la Campagna Abbonamenti "UNA STORIA DA VIVERE": sono 4.988 i tifosi che hanno scelto di essere parte attiva della nuova avventura giallorossa nel Campionato di Serie C Sky 2025-2026. Un risultato che racconta più di un numero: racconta passione, identità e il legame indissolubile tra il Benevento Calcio e la sua gente. A tutti i nostri sostenitori va il più sincero e sentito grazie: avete scelto ancora una volta di esserci, con la voce, con il cuore, con la vostra presenza. Siete il calore che non manca mai, la nostra forza, l’essenza di questo club, il cuore pulsante del Benevento.

Ecco i numeri di questa meravigliosa campagna:

Totale abbonamenti: 4.988

- Intero 1.780

- Donna 412

- Over 65 499

- Baby 0-5 214

- Junior 6-10 466

- Senior u18 539

- Promo Family 12

- Provincia 1.066

Settori scelti dai nostri abbonati:

- Curva Sud 2.799

- Distinti 1.295

- Tribuna Inferiore 194

- Tribuna. Superiore 671

- Tribuna Centrale 29

- Curva Nord locali: settore chiuso