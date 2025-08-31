I 95 anni di Benevento-Casertana Bilancio favorevole ai sanniti anche negli ultimi anni di serie C

Pensate, la prima volta in cui Benevento e Casertana si trovarono una di fronte all'altra in una competizione ufficiale era il 2 novembre del 1930. Sono passati ben 95 anni da allora, la strega era nata ufficialmente da un solo anno (1929). Il campionato? Terza divisione campana, lontano da palcoscenici importanti. Ma una stagione vittoriosa (30-31) con la promozione in Seconda divisione. Quel giorno contro la Casertana al Santa Maria degli Angeli finì 3-3, ma il Benevento che si chiamava Littorio si rifece nel ritorno in Terra di Lavoro: 11 gennaio 31, vittoria sannita per 3-2.

Siamo agli albori del calcio beneventano.

Le sfide ufficiali tra la squadra giallorossa e quella rossoblù oggi sono 46 e il bilancio è leggermente favorevole al Benevento che può contare su 13 vittorie contro le 12 casertane e i 21 pareggi. A questi precedenti ufficiali andrebbero aggiunte altre 4 partite giocate in Terza divisione nel 31-32 e in Prima nel 46-47. Se però quella casertana era la sua prima squadra, il Benevento ne aveva una in categoria superiore e la sua “squadra B” duellava in una serie inferiore: per le statistiche si registrano 2 vittorie del Benevento, una della Casertana e un pari.

Per anni si è andati avanti come in un ping pong: una vittoria rossoblù, una giallorossa. In mezzo tanti pareggi. Ma anche delle autentiche goleade, come nel 45-46: l'11 novembre 45 al Santa Maria degli Angeli finisce 5-0 per i sanniti con il gol iniziale di Viani II e il pokerissimo di Giuseppe Gerbi. La risposta casertana arriva al Pinto il 6 marzo '83. I rossoblù travolgono i giallorossi di Gastone Bean: 5 a 1 con la tripletta di La Rosa, e i gol di Alivernini e Doto. Per il Benevento a segno l'ex milanista Tosetto. Ma l'ultima goleada è giallorossa. Storia del 13 marzo 2016 con i sanniti di Auteri lanciati verso la B: ne segna 3 Marotta, due Angiulli e uno Cissè, finisce 6-0.

Da quella data si registrano 7 anni di “separazione” con i giallorossi a bazzicare il grande calcio (serie A e B) e la Casertana ad arrancare nelle categorie inferiori. Ci si ritrova ancora in C nel 2023-24 e infine nella scorsa stagione: bilancio favorevole ai giallorossi che infilano due vittorie al Vigorito, entrambe per 1-0, la prima firmata da Berra (e rigore fallito dal beneventano Curcio nel finale) e quella dell'anno scorso da Viviani di testa. Al Pinto due pareggi, prima 0 a 0, poi l'1 a 1 della passata stagione col vantaggio su rigore di Vano e il pareggio di Manconi (nel breve interregno di Pazienza).

Tutto è pronto stasera al Vigorito per il 47° derby tra streghe e falchetti.

Nella foto il gol di Viviani alla Casertana nell'ultimo derby disputato al Vigorito