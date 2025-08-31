Benevento, Salvemini: "Dobbiamo essere tutti uniti in questa stagione" Le parole dell'attaccante giallorosso, autore di un gol contro la Casertana

Due gol in due partite di campionato. Ciccio Salvemini ha cominciato in maniera positiva l'esperienza in giallorosso: "Non è stata una partita semplice, ma in questo girone ce ne saranno veramente poco. L'importante è saper soffrire, poi l'importante è portare il risultato a casa. Dobbiamo essere più concreti, ma penso che sia sempre meglio avere tante occasioni piuttosto che non riuscire ad arrivare sotto porta. Cresceremo anche sotto questo punto di vista. Il mister? Lo conoscevo già, pretende tanto ma alla fine ci troviamo benissimo".

Salvemini e il messaggio ai tifosi

"I tifosi oggi erano tanti, spero che ci siano tutte le componenti e che si cerchi di creare armonia all'interno dell'ambiente. Ciò che è accaduto in passato non mi interessa, vogliamo che da parte di tutti ci sia allegria di vivere questa stagione. Noi lo facciamo con professione e con amore. Sono contento che ci sono tanti abbonati".

Il commento sul campionato

"Sono dieci anni che gioco in questo girone. Non è affatto facile perché ci sono campi ostici ovunque. Occorre mantenere questo atteggiamento, con la voglia di lottare su tutti i palloni".