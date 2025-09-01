Benevento, Vannucchi: "Il pubblico ci ha spinto alla vittoria" Le parole dell'estremo difensore dopo la vittoria conquistata contro la Casertana

Ecco le parole di Vannucchi dopo la vittoria conquistata contro la Casertana: "Sono contento per la prestazione, ma il pensiero va a questa partita che abbiamo portato a casa, nonostante si fosse messa male con quell'episodio sfortunato del gol della Casertana. Siamo riusciti a ribaltare la partita contro una squadra molto valida. La reazione è stata da grande squadra. Il gruppo è molto coeso, formato da ragazzi che vogliono lavorare. Ho visto anche un bellissimo ambiente che ci ha sostenuto per tutta la partita, spingendoci fino alla vittoria. Per me è un onore essere in questa società. Quando entri in questo stadio vivi una atmosfera molto calda, ti dà una grande carica. Dobbiamo essere bravi a cavalcare quest'onda".

Vannucchi: "In questo girone ci vuole tanta personalità"

"In questo girone ci vuole tanta personalità. Ci vuole spirito di gruppo, partite come queste ce ne saranno molte, soprattutto fuori casa. Sono contento di aver portato a casa questa vittoria perché è stata un bel banco di prova. Siamo rimasti concentrati, riuscendo a ribaltare la partita".