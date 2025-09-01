Benevento, Auteri: "Vittoria meritata, la squadra ha fatto una grande partita"

Il commento del tecnico giallorosso dopo il successo conquistato contro la Casertana

benevento auteri vittoria meritata la squadra ha fatto una grande partita
Benevento.  

È un Auteri soddisfatto quello che ha commentato la vittoria del Benevento contro la Casertana: "La squadra ha fatto un'ottima partita. C'è stato il gol della Casertana piuttosto fortuito, ma fino a quel momento avevamo creato tante occasioni. La vittoria è meritata, non ricordo un loro fraseggio nel primo tempo e nemmeno dopo. L'arbitro? Non ho fatto nulla di male. Non mi ha mai ripreso nel corso della partita, era la prima volta che protestavo e mi ha espulso. È stata una decisione un po' eccessiva". 

Auteri, la forza del gruppo e la parentesi mercato

Auteri ha proseguito: "Questo gruppo si sta allenando bene, dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori per dare il massimo. L'esperienza non manca e questo è sicuramente un aspetto positivo. Carfora? Sta facendo bene e il suo percorso è positivo. Non è presuntuoso, deve essere più lucido in fase di finalizzazione, ma può crescere ancora molto perché si allena molto bene". Il tecnico giallorosso ha chiuso nel parlare del mercato: "La società ha fatto tanti sforzi, sono certo che se ci sarà occasione per alzare il livello, allora la società non si tirerà indietro. Ma non sarà facile". 

 

Ultime Notizie