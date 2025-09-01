Benevento, Auteri: "Vittoria meritata, la squadra ha fatto una grande partita" Il commento del tecnico giallorosso dopo il successo conquistato contro la Casertana

È un Auteri soddisfatto quello che ha commentato la vittoria del Benevento contro la Casertana: "La squadra ha fatto un'ottima partita. C'è stato il gol della Casertana piuttosto fortuito, ma fino a quel momento avevamo creato tante occasioni. La vittoria è meritata, non ricordo un loro fraseggio nel primo tempo e nemmeno dopo. L'arbitro? Non ho fatto nulla di male. Non mi ha mai ripreso nel corso della partita, era la prima volta che protestavo e mi ha espulso. È stata una decisione un po' eccessiva".

Auteri, la forza del gruppo e la parentesi mercato

Auteri ha proseguito: "Questo gruppo si sta allenando bene, dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori per dare il massimo. L'esperienza non manca e questo è sicuramente un aspetto positivo. Carfora? Sta facendo bene e il suo percorso è positivo. Non è presuntuoso, deve essere più lucido in fase di finalizzazione, ma può crescere ancora molto perché si allena molto bene". Il tecnico giallorosso ha chiuso nel parlare del mercato: "La società ha fatto tanti sforzi, sono certo che se ci sarà occasione per alzare il livello, allora la società non si tirerà indietro. Ma non sarà facile".