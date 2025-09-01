Benevento subito in campo e domani seduta a porte aperte Settimana corta per i giallorossi attesi sabato dalla trasferta di Casarano

Settimana corta per il Benevento, che è già in campo stamattina dopo le fatiche del derby. Solita seduta defaticante. Lavoro di scarico per chi ha giocato, seduta pressoché regolare per chi è rimasto a guardare.

Domani, martedì 2 settembre la seduta programmata è quella pomeridiana: si comincia alle 17 e per l'occasione i cancelli dell'Imbriani resteranno aperti alla gente che potrà assistere all'allenamento dei giallorossi.

Mercoledì e giovedì Auteri ha optato per due sedute mattutine: inizio dei lavori alle 9,45.

Venerdì 5 si è già alla vigilia della trasferta di Casarano. Alle 11,45 la squadra sosterrà una seduta di allenamento all'Antistadio Imbriani, prima di ritrovarci a Venticano per il pranzo. Appena dopo si parte alla volta di Lecce: destinazione l'Hilton Garden Inn di Lecce con arrivo previsto intorno alle ore 18. Sabato 6 è prevista la rifinitura a Lecce, nel pomeriggio il trasferimento a Casarano: 31 chilometri appena separano il capoluogo del Salento al centro casaranese.