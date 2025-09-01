Marrone saluta il Benevento Calcio: arriva la risoluzione consensuale

Si chiude la lunga esperienza di Marrone al Benevento. Il difensore, cresciuto nel settore giovanile, ha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al club giallorosso. Di seguito, la nota della società:
Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il difensore Giuseppe Marrone al Club. La Società desidera ringraziare Giuseppe per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurandogli i migliori successi per il prosieguo della sua carriera.