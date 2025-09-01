Calciomercato allo Sheraton: Carli e Innocenti aspettano l'affare giusto Ripresi nel giardino dell'hotel milanese: si attendono sviluppi su eventuali trattative

Ultima giornata di calciomercato dopo due mesi pressochè ininterrotti di trattative ed affari. Allo Sheraton ci sono tutti gli operatori di mercato, che siano interessati o meno a fare affari. C'è anche Marcello Carli, accompagnato dal fido Andrea Innocenti, ripresi entrambi (nella foto sopra) nel giardino posto davanti all'Hotel milanese. Carli ha poche re disponibili per provare a chiudere qualche buon affare: innanzitutto qualche cessione. innanzitutto Perlingieri, che è stato a lungo in predicato di andare in qualche squadra di B (ora sembra esserci un'avance dell'Avellino) e poi qualche giallorosso che sogna di anticipare il percorso della strega precedendola quasi di un anno nel sogno di sbarcare in B. In più c'è tutto il gruppo dei cosiddetti “dissidenti”, che rischia seriamente di rimanere al palo, senza la possibilità di giocare. Qualcuno di loro potrebbe consolarsi con l'assegno mensile che il Benevento continuerà a corrispondergli, ma non sarebbe il massimo per un giocatore professionista rimanere fuori rosa in serie C aspettando che il mercato si riapra a gennaio.

Le trattative si chiuderanno improrogabilmente alle 20, come in Inghilterra, Francia e Germania. In Spagna il gong della chiusura è previsto per mezzanotte.