Benevento, tutto ciò che c'è da sapere sulla proroga della campagna abbonamenti La nota del sodalizio giallorosso che annuncia modalità e costi

Il Benevento Calcio comunica che dalle ore 16:00 di oggi, 1° settembre 2025, e fino alle ore 23:59 del 20 settembre 2025, presso i botteghini dello Stadio (apertura da mercoledì 3 settembre p.v. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00), sulla piattaforma Ticketone e nelle ricevitorie autorizzate, partirà la Campagna Abbonamenti 17 GARE “UNA STORIA DA VIVERE” per la stagione calcistica 2025-2026.

Birra in omaggio per tutti gli abbonati 2025-2026:

Il Benevento Calcio è lieto di omaggiare tutti i tifosi che sottoscriveranno l’abbonamento con la birra ufficiale del Club.

Tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento online o presso le ricevitorie, possono ritirare l’omaggio recandosi all’Official Store del Benevento Calcio, presentando la ricevuta di acquisto.

Chi sottoscrive l’abbonamento allo Stadio "Ciro Vigorito" riceverà l’omaggio al momento della sottoscrizione, presso i botteghini.

Il Club giallorosso conferma le agevolazioni per i residenti in provincia di Benevento, per le “Donne”, “Over 65”, “Baby”, “Junior”, Senior”. Le agevolazioni “Baby” e “Junior”, saranno disponibili esclusivamente presso i botteghini dello stadio Ciro Vigorito o presso le ricevitorie autorizzate. A tal proposito per “Baby” e “Junior”, non sarà consentita la vendita online/web.

PROMO FAMILY

per poter usufruire della PROMO FAMILY il nucleo familiare dovrà essere composto da un minimo di 4 persone (padre, madre, figli):



1) quando il nucleo familiare è composto da 4 persone, i primi tre (3) pagano per intero mentre il quarto usufruirà del 50% di sconto;

2) quando il nucleo familiare è composto da 5 persone, i primi tre (3) pagano per intero, il quarto usufruirà del 50% di sconto, il quinto riceverà l'abbonamento a titolo gratuito;

3) quando il nucleo familiare è composto da 6 persone, i primi tre (3) pagano per intero, il quarto ed il quinto usufruiranno del 50% di sconto, il sesto riceverà l'abbonamento a titolo gratuito.

Di seguito i prezzi 17 gare:

SETTORE

INTERO

DONNA

OVER 65

PROVINCIA

BABY

DA 0 A 5 ANNI

JUNIOR

DA 6 A 10 ANNI

SENIOR

DA 11 A 17 ANNI

CURVA SUD

104 €

83 €

83 €

83 €

1 €

2 €

47 €

DISTINTI

142 €

113 €

113 €

113 €

1 €

2 €

47 €

TRIBUNA INFERIORE

170 €

136 €

136 €

136 €

1 €

2 €

47 €

TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA

170 €

136 €

136 €

136 €

1 €

2 €

47 €

TRIBUNA SUPERIORE COPERTA

208 €

166 €

166 €

166 €

1 €

2 €

47 €

TRIBUNA CENTRALE

510 €

357 €

357 €

357 €

-

-

-

* Al prezzo degli abbonamenti va aggiunto il diritto di prevendita pari a € 3,00 ed ulteriori commissioni di servizio aggiuntive Ticketone pari a € 3,00.

Il Benevento Calcio comunica che, in attesa dei lavori della copertura del settore Tribuna Superiore Coperta, i posti senza adeguato riparo resteranno chiusi durante la vendita degli abbonamenti e saranno resi disponibili durante gli eventi.

DOVE ABBONARSI

TARIFFA INTERO: presso tutti i punti vendita autorizzati Ticketone, online e presso i botteghini dello stadio "Ciro Vigorito".

TARIFFA RIDOTTO: presso tutti i punti vendita autorizzati Ticketone, online e presso i botteghini dello stadio "Ciro Vigorito" ad esclusione delle tariffe “Baby” e “Junior”, non consentite alla vendita online/web.

PROMO FAMILY: acquistabili esclusivamente presso i botteghini dello stadio Ciro Vigorito.

I botteghini dello stadio “Ciro Vigorito”, saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

PROCEDURA DI EMISSIONE

I titoli di accesso al “Ciro Vigorito” saranno emessi secondo le seguenti modalità:

ABBONAMENTO DIGITALE (CONSIGLIATO)

L'abbonamento digitale è associato alla Supporter Card in corso di validità.

Al momento della sottoscrizione sarà lasciato un tagliando segnaposto cartaceo come ricevuta dell'avvenuta transazione e al fine di identificare il proprio posto all'interno dello stadio “Ciro Vigorito”.

ABBONAMENTO CARTACEO

L'abbonamento cartaceo è sottoscrivibile presentando un documento d'identità valido in originale e sarà inviato a mezzo mail o stampato contestualmente alla sottoscrizione.

________________________________________________________________________________

IMPORTANTE



Per evitare le conseguenze dovute allo SMARRIMENTO o al DETERIORAMENTO dell’abbonamento cartaceo è consigliato chiedere, prima della sottoscrizione, l’invio dello stesso (abbonamento) su un indirizzo email privato, in modo che:



- possa essere utilizzato, durante la stagione sportiva, ANCHE in formato PDF;



- possa essere ristampato.



N.B. L’abbonamento cartaceo NON potrà essere trasferito sul formato digitale in un momento successivo alla sottoscrizione.

________________________________________________________________________________



ACQUISTO ON-LINE

I tifosi potranno acquistare il titolo anche seguendo la procedura on-line collegandosi al sito sport.ticketone.it. " ad esclusione delle tariffe “Baby” e “Junior”, non consentite alla vendita online/web.

Per le tessere in corso di validità bisognerà inserire il numero della supporter card ed il proprio codice personale.

Per coloro i quali che, invece, sono in possesso di una tessera scaduta, dovranno inserire i dati della tessera acquistata ex novo. " Il sistema in automatico provvederà allo spostamento della prelazione della vecchia alla nuova tessera.

DOCUMENTI NECESSARI

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario essere muniti di valido documento di riconoscimento, codice fiscale e/o tessera sanitaria.

Per sottoscrivere l’abbonamento tariffa PROVINCIA è necessario presentare il certificato di residenza o in alternativa una autocertificazione.

Per sottoscrivere l’abbonamento PROMO FAMILY sarà altresì necessario presentare ai botteghini dello stadio Ciro Vigorito il certificato di Stato di Famiglia o in alternativa una autocertificazione.

SUPPORTER CARD/FIDELITY CARD

La fidelity card potrà essere rinnovata tramite:



https://sport.ticketone.it/event/it/45473/90600703/fidelity-benevento-calcio.

Si ricorda che l’abbonamento è strettamente personale.



La sottoscrizione potrà essere richiesta anche da terzi autorizzati previa esibizione di delega e documento di riconoscimento del delegante.

L’abbonamento è valido per n. 17 gare casalinghe.

Scarica di seguito il modulo per la sottoscrizione dell'abbonamento e consegnalo al punto vendita o al botteghino debitamente compilato.