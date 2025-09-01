Benevento, pressing per Tumminello Il club di via Santa Colomba sull'attaccante del Crotone

Alle volte ritornano... gli interessi. Il Benevento era stato ad un passo dal prendere Tumminello. L'attaccante era perfino venuto nel Sannio per mettere nero su bianco. La condizione non al top con relativo intervento chirurgico ha fatto però cambiare le mire del club di via Santa Colomba. Che si è tuffatto su Mignani. Ora però i piani sono nuovamente cambiati. Tumminello potrebbe non essere pronto ma sarebbe il terzo attaccante (non per valore). Aspettarlo non sarà un dramma alla luce di quanto può essere difficile fare mercato a gennaio soprattutto per accapararsi gli attaccanti. Obiettivo lungimirante. Giocatore, quello del Crotone, che se sta bene sposta gli equilibri. In effetti c'è stata la ripresa, già in campo proprio contro il Benevento. Insomma il sodalizio sannita non si ferma. Il direttore Carli è a Milano. Qualcosa si farà. Tumminello è a un passo.