Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l'accordo con il Crotone FC per il trasferimento a titolo temporaneo, del calciatore Mario Perlingieri.
La società giallorossa augura Mario le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperie
Perlingieri in prestito al Crotone
Affare dell'ultima ora per il giovane centravanti giallorosso
Benevento.
