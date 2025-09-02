Benevento: ecco Cantisani, attaccante esterno Arriva dal Crotone, classe 2004: acquisto definitivo

Viene a Benevento a titolo definitivo e firma un contratto fino al 2028. Raffaele Cantisani, classe 2004, lo conoscono in pochi. E' nato a Marsicovetere in sempre provincia di Potenza, ma hag iocato a Crotone, nella Primavera e (non molto) in prima squadra. E' un attaccante esterno che ama partire da destra per svariare su tutto il fronte offensivo: velocità e qualità nell'uno contro uno. Nella Primavere degli Squali ha esordito nel 2021, guarda caso, proprio contro il Benevento dei vari Viscardi, Sena, Prisco, che ora ritroverà in maglia giallorossa. Nel suo palmarès anche un anno in prestito all'Arezzo e una vittoria storica degli amaranto a Livorno con una sua doppietta a chiudere la contesa. Un giorno indimenticabile per i tifosi aretini e per il giovane attaccante lucano.