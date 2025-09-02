Serie C: il mercato incorona tre "regine" e tante "outsider" Benevento. Salernitana e Catania hanno fatto il vuoto: ora il responso passa al campo

Le regine del mercato sono quelle indicate un po' da tutti nel girone C: Catania, Benevento e Salernitana. Tante altre squadre hanno fatto bene, ma le tre regine sono queste tre. Tutte hanno privilegiato gli attacchi, il Catania affiancando all'ex giallorosso Forte, il cannoniere del Potenza Caturano (ma ottimo anche l'ingaggio di D'Ausilio dall'Avellino), la Salernitana prendendo in anticipo il bomber Ferrari dal Vicenza e Inglese del Catania, con Capomaggio e Tascone a riformare la spina dorsale del Cerignola dello scorso anno. Il Benevento ha replicato con Salvemini, Tumminello e Mignani (53 gol in tre l'anno scorso), che affiancano in attacco Lamesta e Della Morte.

Quante “out-siders”, tutte aspiranti all'alta classifica

Le outsiders abbondano. Innanzitutto il Cerignola di Enzo Maiuri, che sa rigenerarsi nonostante le cessioni importanti: da tenere d'occhio il centrocampista Cretella, l'ala D'Orazio e l'attaccante Emmausso, oltre ai soliti Cuppone, Martinelli e Visentin. Da non sottovalutare il Crotone, che dopo aver pagato dazio al Benevento, ha passeggiato sul campo dell'Altamura. Alla squadra consolidata dello scorsa stagione sono stati aggiunti elementi del calibro di Zunno, Guerra, Merelli, Andreoni, Maggio, Piovanello. E nel finale anche Berra dal Benevento che va a rinforzare il reparto difensivo dei pitagorici, il centrocampista ex Taranto Calvano e il giovane giallorosso Perlingieri.

Squadre ambiziose e da tenere d'occhio

Poi c'è il Trapani del vulcanico presidente Antonini. Che non s'è fatto spaventare dal -8 di partenza in classifica ed ha messo su una squadra assai interessante grazie ai nuovi arrivi Celeghin, Grandolfo, Giron, Salines, Fischnaller, Canotto e in ultimo dal difensore moldavo Motoc, ex Salernitana ed Entella.

Nella griglia delle out sider ci può stare anche il Potenza, nonostante sia orfana di Caturano. In attacco si ritroveranno Anatriello e l'ex Monopoli Bruschi, in difesa l'ex Foggia Camigliano. Sembra una squadra solida, ma come sempre sarà il campo a dare il suo responso.

Da tenere d'occhio anche il Monopoli dell'ex Giana Erminio Tirelli (8 gol in sei mesi nella squadra di Gorgonzola, 4 nei play off) e la Casertana, che ha ancora più rinforzato il centrocampo col ritorno di Toscano dall'Avellino.

Ultima riga per il Cosenza, che ha mantenuto qualche big della B e dopo un mercato ritardato, ora pensa a qualche svincolato, come il bomber Falcinelli. Staremo a vedere.

Nella foto Tumminello e Berra che al termine del mercato hanno fatto il percorso inverso: il bomber del Crotone al Benevento, il difensore giallorosso in Calabria