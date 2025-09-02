Casarano-Benevento, designato l'arbitro del match Si tratta di un terzo anno che non ha precedenti con i giallorossi

Sarà Mattia Nigro della sezione di Prato il direttore di gara di Casarano-Benevento, in programma sabato sei settembre con fischio d'inizio fissato alle ore 20:30. L'arbitro toscano è un terzo anno in Serie C, dove ha diretto 22 incontri. Nigro non ha precedenti con il sodalizio giallorosso, così come per il Casarano.

Al Capozza di Casarano, Nigro sarà coadiuvato dagli assistenti Nicosia di Saronno e Antonicelli di Milano. Il quarto ufficiale sarà Leone di Barletta, mentre toccherà a Fedele di Lecce ricoprire il ruolo di Operatore FVS.