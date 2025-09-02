Benevento, Pierozzi: "Che emozione segnare sotto la Curva Sud" L'esterno giallorosso a Ottogol: "Lo stadio è bellissimo, ci dà una spinta maggiore"

Edoardo Pierozzi è stato il match winner del match con la Casertana, grazie alla rete del 2-1 messa a segno nel corso del secondo tempo. L'esterno giallorosso, ai microfoni di Ottogol, ha parlato così del lavoro svolto fino a questo momento: “La società si è mossa in tempo, permettendo a tutti noi nuovi acquisti di arrivare subito. Abbiamo avuto il tempo necessario per integrarci e conoscerci. Il lavoro è stato importantissimo, su questo devo dire che la società ha lavorato benissimo con ognuno di noi. Con la Casertana l'impatto è stato buono. Il gol sotto la Curva è stato emozionante, ho provato una gioia incredibile. Questo è uno stadio bellissimo, la curva è piena. Per noi è una spinta maggiore”.

Pierozzi, Vigorito e Auteri

Pierozzi è passato a parlare di Vigorito e Auteri: “Il presidente è un personaggio molto noto nel mondo del calcio, tutti conoscono il suo entusiasmo che ci trasmette ogni giorno. In questa società ci viene offerto un livello altissimo in tutte le cose. Il mister? È forte e deciso, si aspetta tanto da noi. Ci spinge a dare sempre di più. Pretende che si attacchi sempre, ma allo stesso tempo non dobbiamo concedere nulla agli avversari. Personalmente, devo migliorare nei cross. Per il resto, ho vinto in piazze importanti e ho la giusta esperienza per ambientarmi in una piazza così ambiziosa”.

Pierozzi e gli immortali

Pierozzi ha concluso sulla presenza di Padella, Melara e De Falco: “Ci stanno dando una grande mano, anche perché ricoprono aree diverse all'interno della società. Per qualsiasi consiglio, loro sono disponibili e questo per noi è molto importante”.