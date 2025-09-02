Auteri squalificato dal Giudice Sportivo: ecco quando tornerà in panchina Il tecnico del Benevento ha ricevuto un cartellino rosso nel corso del match con la Casertana

Si è espresso il Giudice Sportivo sul cartellino rosso rimediato da Auteri nel corso di Benevento-Casertana. Il tecnico giallorosso ha ricevuto due giornate di squalifica "per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato e, prima di uscire dal terreno di gioco, reiterava la condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale; B) per avere, al termine della gara, atteso l’Arbitro nella zona antistante gli spogliatoi, reiterando le proteste nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta". Auteri non sarà in panchina nelle sfide in trasferta in programma contro Casarano e Siracusa. Il tecnico giallorosso tornerà il prossimo 21 settembre, in occasione del match casalingo con l'Atalanta under 23.