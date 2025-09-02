Benevento, ripresa con Cantisani e gli ex dissidenti. LE FOTO Presente fuori dal campo anche l'ultimo arrivato Tumminello

Ripresa della preparazione sotto la pioggia per il Benevento, benchè un ampio arcobaleno abbia presto segnato la fine delle precipitazioni. Dopo l'allenamento di scarico di lunedì, la squadra ha ripreso come da abitudine: in campo sono andati solo i giocatori che domenica sera avevano giocato di meno, da Borghini a Della Morte, da Ricci a Mehic. Non c'era in campo l'ultimo arrivato Tumminello, che però si è già messo a disposizione per l'intervista di rito da parte del sito ufficiale. C'era invece Cantisani, l'ultimo arrivato, classe 2004, anche lui dal Crotone.

Reintegrati i cosiddetti “dissidenti”

La novità sostanziale è stata la presenza dei quattro atleti che la società non è riuscita a cedere, Pinato, Viviani, Agazzi e Acampora. I quattro sono stati ovviamente aggregati al gruppo, ma rimangono fuori lista e quindi non impiegabili. Insieme a loro è tornato in gruppo anche il collaboratore tecnico Vincenzo Iannuzzi, che si è preso cura dei cosiddetti “dissidenti” in questo periodo di preparazione.

Partitella atipica

La partitella abbastanza atipica su metà estensione del campo con due porte che si davano le spalle. I giocatori dovevano giocare su entrambi i lati e provare a superare i portieri non appena riuscissero a imbastire un'azione. Poi nella seconda parte c'è stata la partitella vera e propria, sempre su metà estensione del campo, ma a due porte classiche. Sono rimasti in panchina tutti quelli che avevano preso parte alla gara contro la Casertana. Fermo in questa frazione anche acampora, l'unico dei quattro a non prendere parte alla partitella.