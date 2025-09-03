Benevento, Ceresoli fa già 100 tra i professionisti

Andrea Ceresoli ha compiuto 22 anni il 25 marzo scorso, ma può definirsi già un veterano. Il ragazzo di Treviglio, centro del bergamasco che diede i natali nientemeno che a Giacinto Facchetti, ha collezionato domenica contro la Casertana la sua centesima presenza tra i professionisti. Un traguardo mica da poco per un ragazzo di quell'età, che tra i sogni di un calcio tra i grandi, ha saputo incastonare già questo suo primo obiettivo nel pianeta serie C.
Forgiato dalla Dea
L'Atalanta lo ha forgiato bene in Primavera (32 presenze, 3 gol, 3 assist) e in Yout League (8 presenze) la Champion dei giovani. Poi lo ha mandato a farsi le ossa in serie C, impiegandolo in nerazzurro nel 2023-24 e nella seconda parte della scorsa stagione. Il resto della sua storia lo ha scritto a Mantova e in una finestra di B, a Catanzaro. Riepiloghiamo le sue presenze tra i professionisti: subito 35 presenze nell'Atalanta di C (33 in stagione regolare, 2 nei play off) e 2 in Coppa Italia, poi l'esperienza a Mantova, altre 34 presenze (32 in regolar season, 2 nei play out) e 2 in Coppa. Sette apparizioni in serie B nel Catanzaro lo scorso anno fino a gennaio, poi il ritorno all'Atalanta U23 nelle cui fila colleziona 17 presenze (12 in stagione regolare, 5 nei play off). Infine il passaggio al Benevento dove ha già messo da parte 2 presenze in campionato e una in Coppa Italia. Il conto totale lo porta alle 100 presenze tra i professionisti, centrate l'altra sera nel derby tra Benevento e Casertana.
Il "post" su Instagram
Lui ha postato la circostanza con orgoglio sul suo profilo Instagram, ricordando le quattro maglie che lo hanno portato a questo traguardo. Che negli auspici di tutti deve essere solo uno step per una carriera sempre più prestigiosa.