Benevento, Ceresoli fa già 100 tra i professionisti Traguardo importante per un ragazzo di appena 22 anni

Andrea Ceresoli ha compiuto 22 anni il 25 marzo scorso, ma può definirsi già un veterano. Il ragazzo di Treviglio, centro del bergamasco che diede i natali nientemeno che a Giacinto Facchetti, ha collezionato domenica contro la Casertana la sua centesima presenza tra i professionisti. Un traguardo mica da poco per un ragazzo di quell'età, che tra i sogni di un calcio tra i grandi, ha saputo incastonare già questo suo primo obiettivo nel pianeta serie C.

Forgiato dalla Dea

L'Atalanta lo ha forgiato bene in Primavera (32 presenze, 3 gol, 3 assist) e in Yout League (8 presenze) la Champion dei giovani. Poi lo ha mandato a farsi le ossa in serie C, impiegandolo in nerazzurro nel 2023-24 e nella seconda parte della scorsa stagione. Il resto della sua storia lo ha scritto a Mantova e in una finestra di B, a Catanzaro. Riepiloghiamo le sue presenze tra i professionisti: subito 35 presenze nell'Atalanta di C (33 in stagione regolare, 2 nei play off) e 2 in Coppa Italia, poi l'esperienza a Mantova, altre 34 presenze (32 in regolar season, 2 nei play out) e 2 in Coppa. Sette apparizioni in serie B nel Catanzaro lo scorso anno fino a gennaio, poi il ritorno all'Atalanta U23 nelle cui fila colleziona 17 presenze (12 in stagione regolare, 5 nei play off). Infine il passaggio al Benevento dove ha già messo da parte 2 presenze in campionato e una in Coppa Italia. Il conto totale lo porta alle 100 presenze tra i professionisti, centrate l'altra sera nel derby tra Benevento e Casertana.

Il "post" su Instagram

Lui ha postato la circostanza con orgoglio sul suo profilo Instagram, ricordando le quattro maglie che lo hanno portato a questo traguardo. Che negli auspici di tutti deve essere solo uno step per una carriera sempre più prestigiosa.