Benevento: Tumminello primo allenamento, ora è un attacco stellare. LE FOTO I quattro "punteros" giallorossi nella scorsa stagione hanno messo a segno 63 reti

Eccolo qua, già in discrete condizioni, a dispetto di chi lo voleva pronto solo a gennaio. Marco Tumminello ha svolto insieme ai suoi nuovi compagni la prima seduta di allenamento con la maglia giallorossa. E' ovvio che la condizione non sia ancora quella al top, ma se ce ne dovesse essere bisogno sarebbe anche già pronto a fare qualche minuto, così come ha fatto nella prima di campionato proprio contro il Benevento.

E' un'altra freccia all'arco di Gaetano Auteri, che ha un attacco davvero stellare per la serie C. Basterebbe sommare i gol realizzati lo scorso anno dallo stesso Tumminello (15 nella stagione regolare, 1 nei play off, 1 in Coppa, più 2 annullati per l'esclusione di Taranto e Turris), Salvemini (12 nella regular season, 2 nei play off, 4 annullati: totale 18), Mignani (18) e Manconi (9). Fatti un po' di conti, relativamente solo al campionato (inclusi i gol poi cancellati), siamo a quota 63.

Un parco attaccanti davvero potente per un campionato come questo di serie C, che fa ben sperare di non rimanere mai a secco. Senza contare che nel roster giallorosso ci sono tanti altri che sanno segnare, da Lamesta a Della Morte, fino a Carfora e Pierozzi che ha bagnato il suo campionato proprio domenica col gol vittoria contro la Casertana.