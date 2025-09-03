Benevento, Tumminello carico: "Non vedo l'ora di iniziare" (VIDEO) Le parole dell'attaccante giallorosso dopo l'annuncio ufficiale

Marco Tumminello non vede l'ora di recitare un ruolo da protagonista con la maglia giallorossa. Lo scorso 25 luglio era presente al Vigorito per assistere al test tra il Benevento e l'Equipe Campania, prima di legarsi al club sannita. Vari motivi hanno arenato la trattativa, con Tumminello che ha fatto ritorno a Crotone, giocando anche contro la Strega nel finale della sfida dello Scida. L'ultimo giorno di mercato regala sempre sorprese, con il ritorno di fiamma che, questa volta, è stato di colore bianco: “La trattativa è stata bella lunga – ha rivelato Tumminello – ma c'è stata la volontà sia mia che della società di concluderla. Sono contento di questa scelta, spero di ripagare al meglio offrendo le migliori prestazioni possibili. Arrivo in un club molto ambizioso che punta in alto. Ho visto la squadra a Crotone, mi ha fatto una buona impressione: è pimpante, con personalità e una impronta di gioco ben nota”.

Tumminello e la condizione fisica

Tumminello ha tenuto a mettere a tacere delle voci relative alla sua condizione: “Ho letto varie notizie che non sono veritiere. La mia condizione è buona e posso lavorare a pieno regime, sono totale disposizione del mister e del gruppo, non vedo l'ora di cominciare”.

Tumminello e la concorrenza in attacco

Tumminello farà parte di un reparto offensivo molto competitivo: “La concorrenza fa parte del gioco, è una cosa buona anche per spronarti e per lavorare meglio. Conosco Salvemini, l'ho affrontato molte volte da avversario ed è un gran giocatore. Anche gli stessi Mignani e Manconi non sono da meno. Siamo un reparto in cui possiamo giocare insieme, ma anche da soli. Dobbiamo completarci a vicenda e darci una mano”.

Il messaggio ai tifosi di Tumminello

Il pensiero finale di Tumminello è andato ai tifosi: “Questo è un girone d'inferno, lo reputo come una mezza serie B. Ci sono squadre fuori categoria, con calciatori molto forti. Il Benevento, comunque, è stato costruito per lottare ogni singola partita. Ho letto che sono stati emessi più di 5mila abbonamenti, vogliamo creare il giusto entusiasmo partita dopo partita. I tifosi possono darci una mano importante. Spero di regalargli tante soddisfazioni”.