Crotone, la curiosa presentazione su Instagram di Berra e Perlingieri Insieme all'altro acquisto Calvano sembrano contendersi il ruolo di ultimo acquisto

L'ufficio marketing del Crotone in tema di utili acquisti effettuati l'ha buttata sullo scherzo. Assai curioso e in fondo simpatico il video pubblicato sull'account della società calabrese. Inizia Simone Calvano, che la società pitagorica ha prelevato dal Monopoli: “Salve a tutti, sono l'ultimo acquisto estivo del Crotone”. Sembra finita lì ed invece spunta il video di Pippo Berra che incalza: “Ragazzi sono Filippo Berra. Ma sono io l'ultimo acquisto del Crotone!”. Non è finita ancora, perchè l'ultimo a comparire in video è Mario Perlingieri che chiude la finta diatriba: “Ciao tifosi. Simone e Filippo ma cosa dite? Sono io l'ultimo acquisto del Crotone”. Una presentazione sbarazzina che riporta il sorriso sui volti un po' immusoniti dei due ex giallorossi.