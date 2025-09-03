L'ufficio marketing del Crotone in tema di utili acquisti effettuati l'ha buttata sullo scherzo. Assai curioso e in fondo simpatico il video pubblicato sull'account della società calabrese. Inizia Simone Calvano, che la società pitagorica ha prelevato dal Monopoli: “Salve a tutti, sono l'ultimo acquisto estivo del Crotone”. Sembra finita lì ed invece spunta il video di Pippo Berra che incalza: “Ragazzi sono Filippo Berra. Ma sono io l'ultimo acquisto del Crotone!”. Non è finita ancora, perchè l'ultimo a comparire in video è Mario Perlingieri che chiude la finta diatriba: “Ciao tifosi. Simone e Filippo ma cosa dite? Sono io l'ultimo acquisto del Crotone”. Una presentazione sbarazzina che riporta il sorriso sui volti un po' immusoniti dei due ex giallorossi.
Crotone, la curiosa presentazione su Instagram di Berra e Perlingieri
Insieme all'altro acquisto Calvano sembrano contendersi il ruolo di ultimo acquisto
Benevento.