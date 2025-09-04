Shady Oukhadda riparte dalla Casertana Dopo aver risolto il contratto col Modena ha accettato le avance rossoblù

Risolto il contratto che lo legava al Modena, Shady Oukhadda si è legato alla Casertama, che continua a migliorare il suo roster con arrivi di qualità. L'ex giallorosso, classe '99, arriva nella squadra di Terra di Lavoro dopo aver totalizzato 26 presenze e un gol col Benevento nelle cui fila era in prestito. Ecco le sue prime parole dopo aver accettato le avances della Casertana.

“Ho scelto Caserta perché ritengo che sia l’ambiente ideale per fare bene –commenta Oukadda – Ritrovo mister Coppitelli con cui ho avuto la possibilità di lavorare ai tempi della Primavera del Torino. Un grande piacere per me essere di nuovo ai suoi ordini. Contento di approdare in una piazza calda che ha tanta voglia di riscattarsi dopo un’annata non semplice. Con questo gruppo potremo toglierci importanti soddisfazioni. Sono carichissimo e non vedo l’ora di scendere in campo”.