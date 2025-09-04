Affare Tumminello: racconta tutto il suo agente Danilo Caravello "Aveva già fatto le visite a Brescia, poi è arrivata l'offerta irrinunciabile del Benevento"

A raccontare i dettagli di una trattativa che negli ultimi palpiti di mercato ha cambiato il destino di Marco Tumminello è stato l'agente del giocatore di Erice, Danilo Caravello. Il procuratore del bomber ex Roma ha spiegato a Tuttoc.com come sono andate le cose: "Marco – dice l'agente romano - aveva già regolarmente svolto tutte le visite ed i test fisici con l’Union Brescia, superandole senza alcun problema, come erroneamente e pretestuosamente, hanno riportato sparuti organi di informazione. Poi il colpo di scena, quando nelle ultime ore di mercato, si è inserito il Presidente Vigorito, facendo un’offerta economica molto importante e, sinceramente, irrinunciabile ed il Crotone ha trovato l'accordo con il Benevento.Non senza imbarazzo, abbiamo dovuto prendere atto del cambio di orientamento della società e, a tal proposito, mi preme ringraziare in modo particolare, tutta la società dell’Union Brescia ed in particolare il Presidente Pasini e il Direttore Sportivo Ferretti, per il trattamento che ci hanno riservato e per la grande disponibilità, serietà, signorilità ed eleganza, con le quali hanno preso atto che la trattativa, in qualche modo, stava saltando. Oggi Marco è un calciatore felice di essere a Benevento, da sempre la sua prima scelta, e di contribuire a realizzare le aspettative del Presidente Oreste Vigorito".