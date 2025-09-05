Serie C, la terza giornata: spicca il derby calabrese allo Scida Salernitana-Atalanta rinviata al 17 settembre per le tante convocazioni nelle nazionali della Dea

Con Salernitana-Atalanta rinviata al 17 settembre per via delle tante convocazioni nelle nazionali dei ragazzi della Dea, il big match della terza giornata di campionato sembra poter essere il derby calabrese dello Scida tra Crotone e Cosenza. Per “nobiltà calcistica” è senza dubbio la partita più blasonata della giornata: gli “squali” di Longo dopo il passo falso casalingo contro il Benevento si sono rifatti ampiamente ad Altamura (4-0) ed ora non vogliono fermarsi più. Il Cosenza privo di Garritano, squalificato per due turni, getta subito nella mischia l'ex riminese Langella, promuove titolare l'ex Benevento, Ferrara, e reintegra Ricciardi. Quello di domenica (17,30) può essere un bel derby.

Gli anticipi di sabato 6 settembre

Sabato però si inizia con un Casarano-Benevento che stimola la fantasia dei salentini (privi di Maiello e del suo omologo a centrocampo D'Alena), ma chiama i giallorossi di Auteri (che non potrà sedere in panchina per la squalifica di due giornate) ad una chiara conferma. Alle 20,30, in concomitanza, scendono in campo Casertana e Potenza al Pinto e Catania e Monopoli al Cibali. I falchetti hanno inserito anche Toscano e Oukhadda e vogliono credere in un campionato importante. Il Potenza costituisce un bel test per i ragazzi di Coppitelli. In Sicilia arriva il Monopoli di Colombo. Difficile capire se possa ripetere le gesta dello scorso anno: ha iniziato con un pari casalingo e una vittoria in trasferta. A Catania ne saprà di più sul suo futuro. Così come la squadra di Toscano, attesa alla conferma dopo due vittorie di fila.

Sempre sabato, alle 17,30, si comincia con Giugliano-Foggia e Sorrento-Trapani. Il Giugliano ha già cambiato allenatore: sulla panchina vesuviana si siederà Mirko Cudini, che non avrà neanche il tempo di presentarsi alla sua nuova squadra e sarà già chiamato a vincere la sfida al De Cristofaro contro il Foggia. Al Viviani il Sorrento saggerà le forze del Trapani, che ha passeggiato nell'ultimo match contro il Latina (6-0). E' la sfida tra una delle squadre più giovani del campionato, contro la più “vecchia” (quella dei siciliani).

E domenica altre sfide suggestive

Del derby calabrese tra Crotone e Cosenza abbiamo detto, la domenica si completa alle 20,30 con la sfida tra Cerignola e Siracusa, con i ragazzi di Maiuri pronti a continuare la loro striscia positiva. E' chiamato al riscatto il Latina di Alessandro Bruno dopo la “scoppola” di Trapani, ma l'avversario al Francioni, il Picerno, sarà tutt'altro che arrendevole. Si chiude con Team Altamura-Cavese, con i pugliesi che sono ancora al palo dopo due giornate, nonostante la presenza nelle loro fila di elementi del calibro di Curcio, Nicolao, Crimi, Rosafio. La Cavese è reduce dal ko interno contro il Catania, nel quale non ha affatto sfigurato.

IL PROGRAMMA DELLA 3ª GIORNATA

Sabato 6 settembre

ore 17:30

Giugliano-Foggia

Sorrento-Trapani

ore 20:30

Casarano-Benevento

Casertana-Potenza

Catania-Monopoli

Domenica 7 settembre

ore 17:30

Crotone-Cosenza

ore 20:30

Audace Cerignola-Siracusa

Latina-AZ Picerno

Team Altamura-Cavese

Mercoledì 17 settembre (rinviata)

ore 20:00

Salernitana-Atalanta U23

Nella foto un momento di Team Altamura-Crotone (0-4)