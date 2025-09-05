Casarano-Benevento story: da Dellisanti a... Dellisanti Dalla prima vittoria dei salentini all'ultima giallorossa nell'anno della promozione

Sfogli l'album dei ricordi per trovare partite tra Benevento e Casarano e trovi a sorpresa vecchi amici. Prima sfida al vecchio Capozza, 4 ottobre 1981: la Virtus è una neo promossa dalla C2, ma molto agguerrita. Vince 1 a 0 quella sfida e il gol al 38' del primo tempo lo segna un “certo” Franco Dellisanti. Già proprio lui, il “profeta” della promozione del Benevento nel 98-99, quello della storica finale di Lecce contro il Messina. All'epoca del Casarano aveva si e no vent'anni e stava nel centro salentino già da un po' avendo vinto due campionati, fino ad arrivare in C1. “Ma davvero ho fatto gol io? - dice con un po' di imbarazzo – sai che non ricordo molto? Sono passati tanti anni. Evidentemente sono stato sempre sulla strada del Benevento anche quando non ero giallorosso, una strada che però porta al cuore”. Giocò anche la partita di ritorno al vecchio Santa Colomba (la Virtus aveva cambiato allenatore, c'era Losi al posto di Di Benedetto), ma quella volta, 7 febbraio '82, vinse il Benevento con un gol dopo 2' di Barbieri.

Una chiosa sulla squadra di quest'anno è scontata: “Dopo quello che è accaduto l'anno scorso ora l'ambiente è più sereno e tranquillo: facciamo gli scongiuri, spero proprio sia l'annata giusta. Lo sappiamo tutti che è sempre difficile vincere in qualsiasi campionato, ma se si è costruito bene, alla fine si raccoglie bene”. Nonostante l'età, non riesce a stare lontano dal calcio: ha accettato di allenare il Manduria, nel campionato di Promozione: “Sai – dice – il paese del “Primitivo” (vino pregiato). Avremmo dovuto fare l'Eccellenza, ma per via di un pasticcio amministrativo, siamo costretti a fare di nuovo la Promozione. Ma la cosa essenziale è divertirsi”.

Il bilancio con la vecchia Virtus Casarano

In tutto sono 12 precedenti più una partita nella Coppa Italia di A e B (nell'84-85 finì 1 a 1) e il bilancio pende leggermente dalla parte dei salentini: 4 vittorie loro, 3 dei giallorossi e 5 pareggi. L'ultima vittoria giallorossa risale al 18 ottobre '98. Da Dellisanti a... Dellisanti. Già è proprio la squadra che vincerà lo spareggio di Lecce a battere quel Casarano con un eurogol di Cisco Guida e uno scavino di Bertuccelli. Al ritorno, ultima sfida tra Benevento e salentini, ebbe ragiune la Virtus con lo stesso punteggio (2-0) grazie ai gol di Murciano e Sardone (18' e 20' st).