Casarano-Benevento, Auteri: "Partita tosta". Rileggi la diretta Le parole del tecnico giallorosso verso il match del Giuseppe Capozza

Il Benevento domani affronterà il Casarano in trasferta per la terza giornata di campionato. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso Auteri ha presentato così l'incontro.

Tumminello è pronto per essere convocato?

"Si è allenato sempre con noi, per cui lui già adesso è in grado di fare almeno una porzione di gara".

C'è qualcuno che non ha giocato che l'ha messa in difficoltà?

"Sicuramente sì. Questa settimana Manconi sta bene, Mehic bene, Talia è un calciatore che conosciamo. Borghini è cresciuto, così come Romano e Della Morte, con quest'ultimo che ha fatto una bella settimana di lavoro. Abbiamo tante soluzioni, il gruppo sta bene. Questo non vuol dire che pensiamo di avere vita facile, però stiamo bene".

Che partita si aspetta a Casarano?

"Sono partite che ci devono servire a prendere sempre più coscienza del campionato. Le gare non sono tutte uguali, questa potrebbe essere diversa rispetto a quella di Crotone perché cambia anche il modo di stare in campo. Il Casarano è una matricola per modo di dire, considerato che in rosa ci sono calciatori che hanno fatto molto bene questo campionato. È una squadra strutturata, per me ha un valore medio alto di classifica. Siamo abituati a vederli, quindi qualche idea ce la siamo fatta. Sarà una partita tosta. Abbiamo la coscienza di affrontare una formazione ben allenata".

Come stanno Ricci e Della Morte?

"Stanno bene. Ricci non è stato sostituito per demerito. Ho deciso così per giocare il secondo tempo in modo diverso, la partita lo consentiva per come loro si muovevano negli ultimi trenta metri. Ho utilizzato altre caratteristiche, ma Ricci ha fatto un'ottima partita. Anche Della Morte ha fatto un'ottima partita".

Quali sono le squadre che potrebbero concorrere per la promozione?

"Previsioni non ne so fare. Conta solamente il campo. Se volete una mia impressione, dico soltanto grazie alla società e al presidente perché adesso ci siamo completati totalmente, miscelando varie caratteristiche. La cosa più importante è la quotidianità. Questo è un gruppo che si allena sempre molto bene. Vinciamo se giorno dopo giorno costruiamo tutti i tasselli per vincere".

Come può essere utilizzato Tumminello?

"Possiamo interpretare in tanti modi le partite, senza mai cambiare la nostra faccia. Tumminello, Salvemini, c'è anche Mignani. Possiamo giocare anche con un due più uno, con un 3-4-1-2. Potremmo fare sempre due punte centrali posizionate in un certo modo. Possiamo cambiare tante cose perché questa è una rosa adeguata. Verificheremo sempre tutto prima, a partire dalla gara di domani".

C'è qualcosa da migliorare in difesa?

"Si gioca a calcio per fare gol e per non prenderli. La prima parte l'abbiamo fatta, la seconda ci sono stati dei gol subiti. Non c'è un problema di solidità".

Cosa ne pensa di Cantisani?

"Lo conoscevamo, è venuto a rafforzare questo organico. Ha delle buone qualità offensive, ma anche capacità di corsa. Viene a rafforzarci sotto tutti i punti di vista. È chiaro che è l'ultimo arrivato e ci sono ragazzi più avanti rispetto a lui".

Viscardi e Sena sono sul pezzo?

"Sono giovani e forti, entrambi 2004. Non c'è nessun tipo di problematica, entrambi hanno scelto di stare con noi e noi abbiamo scelto loro. L'atteggiamento è splendido, come è giusto che sia per due ragazzi di grande qualità che all'interno di questo gruppo avranno i loro spazi e la possibilità di essere scelti".

Tra i convocati c'è anche Rillo.

"Si, è un ragazzo che stimo e che è migliorato rispetto all'anno scorso. Ho chiesto al presidente la sua permanenza, dopo aver parlato col ragazzo. È una mia scelta".

Soltanto 120 biglietti a disposizione. Cosa pensa al riguardo?

"Non so di chi è la decisione, se c'è un problema di capienza o se si tratta di un fatto legato all'ordine pubblico. Ci sono gli organi preposti. È chiaro che senza spettatori, si perde l'essenza del calcio".