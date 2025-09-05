Auteri studia le mosse in attacco: "Con Tumminello si può giocare in tanti modi" Il centravanti subito convocato: il tecnico non prevede problemi tattici

Era la curiosità più succosa di questa vigilia della sfida di Casarano, la novità più attesa. E' inutile nasconderlo.

Ci sarà Marco Tumminello al Capozza? Gaetano Auteri non ha avuto eccessivi dubbi: ha detto di averci parlato, lo ha convocato perchè in questi pochi giorni da quando è arrivato si è allenato insieme agli altri senza problemi. E allora: “Se dovesse servire, una porzione di partita sarebbe in grado di farla”.

Partirà dalla panchina a Casarano, questo è scontato, ma la curiosità sta anche nel modo in cui potrà essere impiegato. Il tecnico giallorosso di problemi tattici non se ne pone: “Ho una rosa adeguata, possiamo cambiare tante cose, ma sempre mantenendo lo stesso volto. Questo posso assicurarlo”.

Tumminello e Salvemini insieme? Perchè no?

E allora qualche combinazione la fa, anzi ne fa tante: “Tumminello e Salvemini insieme? Possono giocare, logico. Ma c'è anche Mignani che sta recuperando”. Ma si capisce che un posto glielo troverebbe sempre in formazione. Perchè i modi di utilizzarlo sono tanti: “Oltre a Salvemini e Mignani ci sono elementi con caratteristiche diverse e allora potremmo giocare con un 2+1”.

Parla di numeri e sorride: “Definire i numeri è sempre difficile, tante volte sento dire che stiamo giocando con un tale modulo, ma io dico che il calcio è movimento. E allora può essere 3-4-1-2, ma potremmo anche mettere sempre due punte centrali posizionate in un certo modo, magari con due uomini di fascia”. Come dire che gli uomini ci sono e consentono tante combinazioni, le idee ci sono e non resta che metterle piano piano in pratica. “Una cosa è certa: quello che cambieremo lo verificheremo sempre prima”.