Il Benevento compie 96 anni, gli auguri dei calciatori fanno impazzire i tifosi Apprezzato il video pubblicato sui canali social del sodalizio giallorosso

Il Benevento compie 96 anni di storia. Un momento importante, celebrato dalla società attraverso una nota che recita: "Noi. Sempre Noi, comunque Noi. Dovunque Noi. Settembre, 1929. Oggi. Nulla è cambiato. Solo amore in giallorosso.Buon compleanno Strega!". Non sono mancati tanti post pubblicati sui social da parte dei tifosi per celebrare l'anniversario della nascita della Strega, così come lo stesso Benevento Calcio ha pubblicato un video sui canali social, particolarmente apprezzato da tutti i sostenitori giallorossi e che testimonia l'unità di intenti e la ritrovata compattezza presente nello spogliatoio guidato da Gaetano Auteri. Nel video, si vedono tutti i convocati di Casarano-Benevento passare nei pressi del pullman societario, toccare lo stemma giallorosso accompagnato da un sentito "auguri Strega". Un gesto bello, inedito e di spessore, orientato a far crescere ulteriormente il senso d'appartenenza nei confronti di una realtà così importante per la comunità come il Benevento Calcio. Il tutto, ovviamente, si spera che sia un buon viatico verso la partita di questa sera contro la formazione di Vito Di Bari.