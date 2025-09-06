Nasce il legame tra Benevento Calcio e Incas Caffè: "Insieme per l'aggregazione" Il progetto ha portato alla nascita del "caffè cuore giallorosso"

Benevento Calcio e Incas Caffè hanno unito le forze per dare vita a un progetto ambizioso, che nasce con il "caffè cuore giallorosso", il primo interamente dedicato al sodalizio sannita e che sarà disponibile presso i punti ristoro dei bari dello stadio, ma prossimamente sarà destinato anche alla vendita privata. Nei giorni scorsi c'è stata la visita della squadra allo stabilimento di Incas, certificando una partnership che è destinata a crescere, come sottolineato da Simona Donatiello, una dei titolari dell'azienda: "Il progetto nasce con lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio, attraverso il caffè. Parliamo di prodotto identitario e simbolo della nostra cultura. Questa è stata sempre la mission della nostra realtà, tant'è che mio padre ha creato l'acronimo Incas che significa Industria Caffè Sannita".

Incas e la partnership con il Benevento Calcio

Donatiello ha poi proseguito: "Il Benevento porta il nome della nostra città nel mondo, come facciamo noi. Si tratta di un punto d'unione molto bello, tra l'altro siamo anche due realtà quasi coetanee, considerato che mio nonno ha fondato l'Incas nel 1922, mentre il Benevento è nato nel 1929. Il caffè è un prodotto unico perché unisce, avvicina le persone. È un momento in cui si coniuga l'io con il noi. Questo lo fa anche il calcio, attraverso i valori dello sport che noi sposiamo in pieno. Come azienda abbiamo sempre sostenuto le realtà sportive locali. Questo sodalizio ci rende particolarmente orgogliosi, non abbiamo avuto alcuna esitazione. Anzi, lo abbiamo accolto con grande entusiasmo. Vigorito è un imprenditore che definisco illuminato, poi il Benevento rappresenta la massima espressione sportiva del Sannio. Sono sicura che ci saranno altri progetti che faremo insieme. Ci credo molto".