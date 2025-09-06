Casarano-Benevento, Monticciolo: "Sconfitta immeritata che ci farà crescere" Le parole dell'allenatore in seconda giallorosso: "Risultato che ci farà alzare l'attenzione"

Nel post gara di Casarano-Benevento, l'allenatore in seconda Monticciolo ha commentato così la sconfitta dei giallorossi: "Siamo dispiaciuti, siamo delusi, però eravamo consapevoli che la partita poteva ingannare a causa della brutta sconfitta del Casarano con l'Atalanta. Credo che la partita sia stata giocata dai ragazzi, si poteva fare meglio in qualcosa. Direi che questa sera torniamo a casa con una sconfitta immeritata che ci farà crescere. Il calcio, a volte, è anche questo. Facciamo i complimenti agli avversari, ci hanno creduto e sono riusciti a sfruttare l'unica occasione".

"La prestazione c'è stata, siamo delusi"

"Possiamo migliorare in tutti i reparti. Sicuramente in qualche ripartenza si potevano fare scelte diverse. Siamo una squadra forte, dobbiamo e possiamo crescere. Questo risultato alzerà il livello di rabbia e di attenzione, e ci farà crescere come gruppo. Siamo delusi. La prestazione c'è stata. È un peccato uscire da questo stadio senza punti. Facciamo i complimenti al Casarano che ha giocato una partita gagliarda".

Monticciolo e i cambi della ripresa

"I cambi potevano fare di più? Difficile dirlo. Credo che si può crescere anche sotto questo punto di vista. Chi entra ci può aiutare di più. Tumminello? Visto il risultato, credo che fosse una conseguenza mettere un attaccante come Tumminello che negli ultimi minuti avrebbe potuto metterci una zampata".

"Questo risultato deve rimanere un episodio"

"Ci portiamo a casa tanta rabbia. Per la forza del club e della squadra, questo deve rimanere un episodio. Il rigore? L'arbitro ha visto il fallo, poi è andato al video e ha cambiato idea. Ne prendiamo atto, è tutto nella norma".