Benevento, settimana all'Avellola: domani a porte aperte La squadra deve acclimatarsi all'erba sintetica del De Simone di Siracusa

Reduce dalla sfortunata prova di Casarano, il Benevento già questo pomeriggio riprenderà la preparazione in vista della seconda trasferta consecutiva, quella sul campo in sintetico di Siracusa.

Appuhtamento questo pomeriggio alle 16 per iniziare un'altra settimana “corta” visto che in Sicilia si giocherà sabato 13 settembre (17,30).

Domani si replica, ma la squadra si trasferirà all'impianto Avellola, per acclimatarsi con il sintetico. La seduta è prevista di mattina con inizio alle 9,45 e per l'occasione sarà a porte aperte.

L'intera settimana, come era prevedibile, sarà svolta sul sintetico dell'Avellola, la “casa” del settore giovanile giallrosso. Stessa ora prevista per mercoledì 10 e giovedì 11. Venerdì 12 invece si anticiperà alle 9 per consentire alla squadra di partire per Roma e poi di proseguire in aereo per Catania.