Auteri, 100 panchine col Benevento. Ecco i tecnici più "longevi" della storia Il tecnico ha raggiunto il traguardo col Casarano. Davanti a lui soltanto tre allenatori

Non era seduto in panchina e sicuramente avrebbe preferito un risultato diverso, ma con il Casarano è stata una partita storica per Auteri che ha raggiunto le cento panchine con il Benevento Calcio. Una tripla cifra "spalmata" in quattro stagioni, considerato che nell'anno della promozione in Serie B ha totalizzato un complessivo di 39 apparizioni, tra campionato e le coppe varie. Sono state cinquanta, invece, le panchine tra il ritorno del gennaio 2024 e l'esonero della scorsa stagione, per poi guidare il Benevento per altre undici volte fino al match col Casarano. Un traguardo non di poco conto, considerato che sono stati in pochi nella storia a raggiungere e superare le cento panchine con il sodalizio sannita.

Santin, le due promozioni sfiorate e la salvezza nel 2002

L'allenatore con più panchine è il compianto Piero Santin, fermo a quota 126. Il tecnico nativo di Rovigno sfiorò con la Strega la promozione in Serie C nella stagione 1972/1973, per poi andare al Sorrento e fare ritorno nel Sannio nel 1974. In due stagioni ottenne, da matricola in terza serie, un lusinghiero quarto posto. Per poi andare vicinissimo alla Serie B nell'annata successiva, quella dei grandi rimpianti che alla fine vide il Lecce staccare il pass per la cadetteria. Le strade di Santin e del Benevento si separarono fino al 2002, quando il presidente Spatola lo chiamò in panchina per cercare di salvare il Benevento dalla retrocessione, in vista del doppio confronto dei play out con la Nocerina. Santin centrò l'obiettivo e la Strega rimase in Serie C1.

Boccolini e l'approdo in Serie C2

Il secondo tecnico più longevo è Gigi Boccolini, che con il Benevento stravinse il girone I di Serie D nel 1991, ma uno sciagurato regolamento prevedeva che le capoliste di ogni girone si sfidassero tra loro attraverso uno spareggio. Il Benevento perse con la Juve Stabia, ma Boccolini ci riprovò e vinse nel 1994, ottenendo la promozione in Serie C2, dove nell'anno successivo arrivò ai play off e perse nel doppio confronto col Savoia. Boccolini ha totalizzato 112 panchine col Benevento

Dellisanti e la straordinaria vittoria col Messina

Al terzo posto c'è Franco Dellisanti, il profeta di San Giorgio Jonico che con il Benevento ottenne una indimenticabile promozione in Serie C1 nel 1999, grazie alla vittoria in finale play off col Messina. Nella stagione successiva, Dellisanti salvò il Benevento dalla lotteria dei play out. Venne confermato, ma l'esperienza sannita terminò nella stagione 2000/2001, quando venne esonerato dopo ventiquattro giornate per fare posto a Specchia. Dellisanti ha guidato 108 volte la Strega.