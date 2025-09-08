Serie C, annullata la penalizzazione del Foggia I satanelli salgono a quota 3 in classifica

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha accolto il reclamo del Calcio Foggia 1920 (Girone C di Serie C), prosciogliendo la società e annullando la penalizzazione di 3 punti in classifica inflitta lo scorso 31 luglio dal Tribunale Federale Nazionale. La società era stata sanzionata per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Cancellato il -3 in classifica, la squadra rossonera sale a quota 3 in classifica e raggiunge al 12° posto Atalanta (che ha una partita in meno), Latina e Team Altamura.