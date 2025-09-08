Scognamillo: "A Casarano un ko come trampolino di lancio. E sulle critiche..." Le parole dell'esperto difensore del Benevento: "Siamo sulla strada giusta"

Stefano Scognamillo non fa drammi dopo la sconfitta rimediata dal Benevento contro il Casarano: "Le analisi di cosa è successo le abbiamo fatte. Nel corso delle prime tre partite, abbiamo subìto tre gol in maniera molto fortuita. Non ho visto occasioni nitide da parte degli avversari. Siamo una squadra solida, facciamo un grande gioco. Il Casarano è una buona squadra che gioca in un campo difficile, sono certe che in tante suderanno al Capozza. Noi abbiamo dominato, possiamo dare ancora tanto. Siamo sulla strada giusta, onestamente vedo questa sconfitta come un trampolino di lancio. Sicuramente l'autogol di Pierozzi ci ha creato nervosismo. Abbiamo cercato di mettere palle sporche in area, in modo da creare scompiglio. A questo punto della stagione la mente non è ancora lucida, ma sono contento della prestazione della squadra".

Scognamillo, le critiche e Vigorito

Scognamillo si è poi soffermato su qualche malumore nati dopo la sconfitta di Casarano: "Le critiche fanno bene. I tifosi hanno tutto il diritto di dire la propria. Noi dobbiamo lavorare sul campo, senza pensare molto al chiacchiericcio. Il calcio è questo. Dobbiamo essere concentrati e avere un obiettivo di squadra. Questo è un gruppo sano, ci piace stare insieme. Il presidente? Mi ha fatto una buona impressione, ci accoglie come uno di famiglia e ci fa sentire subito a casa. Questo è molto importante per un calciatore perché ti lega tanto anche alla società".