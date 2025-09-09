Benevento, seduta all'Avellola: per Della Morte frattura ad una mano. LE FOTO

Benevento.  

Prima mattinata della settimana all'Avellola, come da copione per acclimatarsi al sintetico che la squadra giallorossa troverà sabato al De Simone di Siracusa. Presenti pressochè tutti i giallorossi, fatta eccezione per gli infortunati Simonetti, Mignani e il giovane portiere Esposito. Allenamento a parte anche per tre dei quattro cosiddetti “dissidenti”, Agazzi, Pinato e Viviani. Arrivo in pullman all'impianto di via Avellino alle 10,20, ripartenza dopo più di un'ora di esercitazioni e partitelle alle 11,36. 

Inizialmente Auteri ha insistito molto sugli schemi offensivi con gli esterni (Lamesta, Carfora, Ricci) a crossare per la conclusione degli attaccanti centrali, da Manconi a Salvemini, a Tumminello.

Della Morte si infortuna alla mano

Nelle esercitazioni iniziali s'è infortunato Della Morte, che è rimasto a lungo a terra dolorante. Poi l'attaccante giallorosso non ha ripreso il lavoro ed è uscito subito dal campo. La diagnosi fatta subito dopo l'esame strumentale ha evidenziato una frattura composta al 3° e 4° metacarpo della mano destra. Non è affatto un momento fortunato per l'ex vicentino.

Per Auteri prove di difesa a quattro

La seduta è continuata con la partitella a tutto campo. Da una parte Auteri ha schierato in attacco Manconi e Salvemini con Rillo e Carfora larghi a destra e a sinistra. L'attaccante milanese è andato a segno sia di piede che di testa. Sull'altro versante al centro del reparto avanzato ha giocato Tumminello, che è ancora dietro come condizione rispetto agli altri, ma sembra comunque avviato verso il completo recupero. Poi ha mischiato molto le carte, provando in entrambi gli schieramenti una difesa a quattro (da una parte Romano, Borghini, Scognamillo e Sena, dall'altra Pierozzi, Saio, Viscardi e Ceresoli). Presto per dire se sia un esperimento in prospettiva della sfida di sabato a Siracusa.

Domani si replica, sempre al Campo Avellola, sempre di mattina.

