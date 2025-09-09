Benevento, seduta all'Avellola: per Della Morte frattura ad una mano. LE FOTO Auteri prova la difesa a quattro nella prima seduta post-Casarano

Prima mattinata della settimana all'Avellola, come da copione per acclimatarsi al sintetico che la squadra giallorossa troverà sabato al De Simone di Siracusa. Presenti pressochè tutti i giallorossi, fatta eccezione per gli infortunati Simonetti, Mignani e il giovane portiere Esposito. Allenamento a parte anche per tre dei quattro cosiddetti “dissidenti”, Agazzi, Pinato e Viviani. Arrivo in pullman all'impianto di via Avellino alle 10,20, ripartenza dopo più di un'ora di esercitazioni e partitelle alle 11,36.

Inizialmente Auteri ha insistito molto sugli schemi offensivi con gli esterni (Lamesta, Carfora, Ricci) a crossare per la conclusione degli attaccanti centrali, da Manconi a Salvemini, a Tumminello.

Della Morte si infortuna alla mano

Nelle esercitazioni iniziali s'è infortunato Della Morte, che è rimasto a lungo a terra dolorante. Poi l'attaccante giallorosso non ha ripreso il lavoro ed è uscito subito dal campo. La diagnosi fatta subito dopo l'esame strumentale ha evidenziato una frattura composta al 3° e 4° metacarpo della mano destra. Non è affatto un momento fortunato per l'ex vicentino.

Per Auteri prove di difesa a quattro

La seduta è continuata con la partitella a tutto campo. Da una parte Auteri ha schierato in attacco Manconi e Salvemini con Rillo e Carfora larghi a destra e a sinistra. L'attaccante milanese è andato a segno sia di piede che di testa. Sull'altro versante al centro del reparto avanzato ha giocato Tumminello, che è ancora dietro come condizione rispetto agli altri, ma sembra comunque avviato verso il completo recupero. Poi ha mischiato molto le carte, provando in entrambi gli schieramenti una difesa a quattro (da una parte Romano, Borghini, Scognamillo e Sena, dall'altra Pierozzi, Saio, Viscardi e Ceresoli). Presto per dire se sia un esperimento in prospettiva della sfida di sabato a Siracusa.

Domani si replica, sempre al Campo Avellola, sempre di mattina.