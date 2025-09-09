Per Siracusa-Benevento, dirige un "quinto anno" Il direttore di gara della sezione di Matera ha già diretto due volte i giallorossi

Sarà Leonardo Mastrodomenico di Laterza (provincia di Taranto), ma appartenente alla sezione di Matera a dirigere sabato la sfida al De Simone di Siracusa tra gli aretusei e il Benevento. Quinto anno in Lega Pro, Mastrodomenico ha già incrociato due volte il destino della squadra giallorossa: la prima volta il 7 gennaio 2024, il giorno dell'esordio bis di Gaetano Auteri sulla panchina giallorossa dopo l'esonero di Abdreoletti: si giocava contro la Turris, i giallorossi vinsero per 3 a 2 con i gol di Ciano, Improta e Ciciretti. Quella sera Mastrodomenico non vide un gol segnato dal corallino De Felice e solo l'intervento del quarto uomo lo salvò da un abbaglio colossale. La seconda volta si riferisce allo scorso campionato, 12 marzo '25, Benevento-Crotone. Termina 1-1, gol dell'ex Ricci e pareggio di Acampora.

Mastrodomenico ha diretto finora 54 partite in Lega Pro, con 24 vittorie delle sqiadre di casa, 11 pareggi e 19 successi delle formazioni in trasferta. 11 i rigori decretati, 13 i cartellini rossi comminati. A Siracusa sarà coadiuvato da Giovanni Boato di Padova e da Nicola Di Meo di Nichelino. Quarto ufficiale Fabrizio Ramondino di Palermo, tecnico addetto al Fvs Lorenzo Chillemi di Barcellona.