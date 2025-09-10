Sfida al "De Simone" di sabato: 750 biglietti per i tifosi della strega Lo stadio siciliano intitolato ad un difensore che era "passato" anche per il Benevento

Il Siracusa Calcio ha reso noto che sono in vendita, sul circuito go2.it, i tagliandi validi per il match Siracusa-Benevento, valevole per la 4^ giornata di campionato di Serie C Sky Wifi 2025-2026, in programma sabato 13 settembre 2025 alle ore 17:30 presso lo Stadio "Nicola De Simone". Il prezzo del biglietto per il settore Ospiti è di € 10,00 più diritti di prevendita (INTERO) e di € 6,00 più diritti di prevendita (RIDOTTO U13). I posti disponibili nella Curva riservata agli ospiti sono 750.

Stadio intitolato ad un ex atleta del Siracusa, che giocò anche a Benevento

Lo stadio De Simone è intitolato dal 1979 ad uno sfortunato difensore stabiese, appunto Nicola De Simone, che, vestendo la maglia azzurra del Siracusa, perse la vita dopo un incidente di gioco in una disgraziata partita sul campo della Palmese il 13 maggio 79. Rimase in coma al Cardarelli di Napoli fino al 30 maggio, poi purtroppo morì. De Simone aveva militato qualche anno prima anche nel Benevento, anche se era stata solo qualche apparizione nelle amichevoli precampionato nella stagione 73/74. Prima dell'inizio del campionato fu ceduto alla Sessana e per uno scherzo del destino giocò con gli “aurunci” proprio la partita finale al Meomartini che diede la promozione in serie C ai giallorossi (3-0).