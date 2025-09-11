Siracusa-Benevento, in 90 anni una volta sola giallorossi vittoriosi in Sicilia Nel 75-76, quello della B sfiorata, segnò il catanese Pippo Fichera

Dovrebbero essere 24 i precedenti tra Benevento e Siracusa, col dubbio che la prima sfida in terra siciliana fissata per il 3 marzo del 35, in realtà, non sia mai stata disputata. Alcuni annali riportano uno 0 a 0, altri dicono che non fu giocata per il ritiro della squadra siracusana, a cui furono anche annullati tutti i risultati ottenuti in precedenza. In ogni caso il bilancio vede in testa nettamente il Benevento che di sfide ne ha vinte 10, perse 5 e ne ha pareggiate 9 (o 8 se quella partita del '35 non fu affatto giocata).

Al di là dell'esordio avvenuto 90 anni fa in terra sannita e terminato 2 a 2 al vecchio campo del Littorio di Piazza Roma (12' Stoppa, 26' Tessitore – Bn -, 28' Lanza – Bn -, 56' Stoppa su rigore), per trovare la prima vittoria sannita bisogna risalire al campionato di serie C del 61-62. Un torneo sfortunato per i “rossoneri” della Sanvito che retrocedettero di nuovo in serie D, ma che vinsero la sfida col Siracusa al Meomartini il 25 marzo del 62 grazie ad un gol del centravanti Tognini.

Unica vittoria in Sicilia

Il Benevento ha vinto una sola volta nella sua storia a Siracusa: avvenne nel campionato in cui sfiorò la B nel 75-76. Storia dell'11 aprile del '76, vittoria dei giallorossi di Piero Santin con un gol del catanese Pippo Fichera, subentrato a Iannucci nella ripresa.

Ultimo successo giallorosso

Risale all'ultima partita disputata nell'impianto sannita dalla squadra allenata da “Nanu” Galderisi: 19 settembre 2010, quinta di campionato. Il Siracusa come oggi era a quota zero, il Benevento ne ebbe ragione grazie ad un rigore trasformato da Felice Evacuo al 29' pt.

Nella foto una formazione del 75/76: Fichera è il secondo da sinistra accosciato