Siracusa-Benevento, i convocati di Auteri: sono cinque gli assenti L'elenco dei calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per la trasferta siciliana

Il Benevento ha reso noto l'elenco dei convocati per il match di domani, in programma al De Simone con il Siracusa. Nessuna sorpresa tra i calciatori a disposizione di Auteri. Indisponibile Della Morte che ha rimediato un infortunio alla mano nel corso della seduta di martedì scorso. Con lui, sono assenti anche i vari Esposito, Nardi, Simonetti e Mignani.

Siracusa-Benevento, ecco i convocati

PORTIERI: Russo, Suppa, Vannucchi;

DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi;

CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras;

ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Lamesta, Manconi, Salvemini, Tumminello.

INDISPONIBILI: Esposito, Nardi, Simonetti, Della Morte, Mignani.