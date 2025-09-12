Siracusa-Benevento, i convocati di Auteri: sono cinque gli assenti

Il Benevento ha reso noto l'elenco dei convocati per il match di domani, in programma al De Simone con il Siracusa. Nessuna sorpresa tra i calciatori a disposizione di Auteri. Indisponibile Della Morte che ha rimediato un infortunio alla mano nel corso della seduta di martedì scorso. Con lui, sono assenti anche i vari Esposito, Nardi, Simonetti e Mignani.
Siracusa-Benevento, ecco i convocati
PORTIERI: Russo, Suppa, Vannucchi;
DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi;
CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras;
ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Lamesta, Manconi, Salvemini, Tumminello.
INDISPONIBILI: Esposito, Nardi, Simonetti, Della Morte, Mignani.