Turati carica: "Serve il 110 per cento". Ma saranno assenti in tanti Il tecnico del Siracusa chiede grande concentrazione ai suoi per la sfida col Benevento

In conferenza Turati ha sottolineato quanto sia difficile la partita che domani dovrà affrontare il suo Siracusa: “Affrontiamo un Benevento che ha calciatori che con la Serie C c’entrano poco e che lavorano insieme da due mesi e mezzo. Noi dobbiamo mettere in campo il 110%, come abbiamo fatto nelle scorse settimane, anche se ci è mancato qualcosa”.

Servono concentrazione e applicazione

C'è bisogno di maggiore concentrazione, su questo punto Turato non transige. “In queste prime tre partite i ragazzi hanno dato tutto in termini di impegno e agonismo, ma non possiamo più permetterci di prendere gol su un rinvio di 70 metri o una punizione da 50. È mancata lucidità anche per motivi fisici. L’ingresso di giocatori nuovi, come i due lituani rientrati dall’Under 21, potrà darci una mano”.

Ancora tanta assenze

Il Siracusa è ancora un cantiere aperto, molti dei nuovi arrivi non saranno della partita: Frisenna, Forroni, Molina, Parigini e Cancellieri non ci saranno, ma mancherà anche qualcun altro. “Non vogliamo rischiare nessuno – ha spiegato Turati – Parigini lo stiamo portando in condizione, ma non vogliamo ripetere l’errore fatto con Frisenna”.