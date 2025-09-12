Serie C, gli orari fino alla 16a: Benevento-Salernitana di lunedì alle 20,30 Si gioca al Vigorito il primo dicembre. A Catania domenica 26 ottobre alle 14,30

La Lega Pro ha reso noto il programma gare dall' 8^ alla 16^ giornata di andata della Serie C Sky Wifi 2025-2026. Balzano subito agli occhi le date e gli orari di partite molto attese nell'ambiente sannita, come le sfide contro Catania e Salernitana. Al Massimino si gioca domenica 26 ottobre alle 14,30. Stesso orario anche per Cosenza-Benevento del 23 novembre. "Monday night" invece per Benevento-Salernitana di lunedì 1 dicembre, che si gioca alle 20,30 al Vigorito. Cosiddetto "Lunch match" invece il 16 novembre nello stadio sannita, quando sarà ospite il Monopoli: si gioca alle 12,30. Pranzo posticipato, dunque, nella domenica dei tifosi giallorossi.

Di seguito gli orari delle gare relative al solo Benevento Calcio:

8^ GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 3 ottobre 2025 - ore 20:30 – Latina-Benevento

9^ GIORNATA DI ANDATA

Domenica 12 ottobre 2025 – ore 17:30 - Benevento-Team Altamura

10^ GIORNATA DI ANDATA

Domenica 19 ottobre 2025 – ore 14:30 – Benevento-Potenza

11^ GIORNATA DI ANDATA

Domenica 26 ottobre 2025 – ore 14:30 – Catania-Benevento

12^ GIORNATA DI ANDATA

Domenica 2 novembre 2025 – ore 20:30 – Benevento-Sorrento

13^ GIORNATA DI ANDATA

Domenica 9 novembre 2025 - ore 20:30 – Foggia-Benevento

14^ GIORNATA DI ANDATA

Domenica 16 novembre 2025 – ore 12:30 - Benevento-Monopoli

15^ GIORNATA DI ANDATA

Domenica 23 novembre 2025 – ore 14:30 - Cosenza-Benevento

16^ GIORNATA DI ANDATA

Lunedì 1° dicembre 2025 – ore 20:30 – Benevento-Salernitana